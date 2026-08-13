MSCI va retirer la société de VTC GoTo de son indice indonésien en raison de problèmes de liquidité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec plus de détails et de contexte)

Le géant indonésien des services de VTC GoTo Gojek Tokopedia GOTO.JK sera retiré de l'indice indonésien de MSCI à la fin du mois, a annoncé mercredi le fournisseur d'indices,portant un nouveau coup dur aux marchés boursiers du pays.

GoTo, qui était autrefois évalué à environ 29 milliards de dollars et figurait parmi les entreprises les plus valorisées d’Indonésie, a vu sa capitalisation boursière chuter à 3,2 milliards de dollars, son cours restant bloqué à 50 roupies, soit moins d’un cent américain, depuis la mi-mai.

Sur les principaux marchés de la Bourse, 50 roupies constituent le cours minimum de transactions.

Fin mai, MSCI a gelé les modifications concernant GoTo dans ses indices , craignant que la faible liquidité de la société ne rende difficile pour les investisseurs suivant les indices de négocier le titre en volumes suffisants.

En juin, FTSE Russell a retiré GoTo de son indice de capitalisations moyennes de la série mondiale d'indices boursiers (GEIS) après l’introduction de la société sur le marché de développement de la Bourse d’Indonésie, un marché qui ne répond pas aux critères d’éligibilité de FTSE Russell pour le GEIS.

GoTo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters en dehors des heures de bureau.

Lors de sa révision des indices du mois d’août, MSCI a ajouté 55 sociétés à son indice All Country World Index et en a retiré 92.

(1 $ = 17.865,0000 roupies)