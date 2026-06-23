MSCI prolonge l'examen de l'Indonésie jusqu'en novembre et met en garde contre un risque de déclassement

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* Une reclassification au statut « marché frontalier » est envisageable si aucun progrès n'est constaté lors de l'examen prévu en novembre 2026, indique MSCI

* MSCI salue les récentes réformes en matière de transparence mises en œuvre par l’OJK, l’IDX et le KSEI

* L'indice boursier de Jakarta a chuté de près de 30 % cette année, ce qui en fait le marché majeur le moins performant au monde

* Selon Goldman Sachs, ce déclassement pourrait entraîner jusqu’à 13 milliards de dollars de sorties de capitaux des actions indonésiennes

(Refonte du texte suite à la décision de MSCI, mises à jour tout au long de l'article)

MSCI a annoncé qu’il prolongerait son examen du statut de marché émergent de l’Indonésie jusqu’en novembre, y compris un éventuel déclassement vers la catégorie « marché frontalier », laissant ainsi le marché boursier majeur le moins performant au monde en 2026 confronté à une incertitude prolongée.

Le fournisseur mondial d’indices a déclaré mardi, dans le cadre de son examen de la classification des marchés pour 2026, qu’il envisagerait différentes options, telles qu’une consultation sur un déclassement, si des progrès suffisants n’étaient pas constatés d’ici la date de l’examen.

Les actifs indonésiens sont en difficulté depuis janvier , lorsque MSCI avait gelé les actions du pays dans ses indices et menacé de les rétrograder au statut de marché « frontalier », invoquant l’opacité de l’actionnariat, la faible visibilité du flottant et le manque de fiabilité des données de transactions.

En avril , MSCI a prolongé jusqu’en juin son examen des marchés indonésiens et, en mai, a retiré de ses indices plusieurs sociétés , dont la plupart étaient liées à des magnats.

Selon Goldman Sachs, un déclassement pourrait entraîner jusqu’à 13 milliards de dollars de sorties de capitaux des actions indonésiennes, alors que la capitalisation boursière est déjà passée de plus de 900 milliards de dollars en janvier à 601 milliards de dollars.

Les marchés émergents de la région Asie-Pacifique comprennent des pays tels que la Chine, l’Inde, la Corée du Sud et la Malaisie, tandis que le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka et le Vietnam font partie des marchés frontières.

Mardi, MSCI a fait part des inquiétudes des investisseurs institutionnels internationaux concernant l’opacité persistante des structures d’actionnariat et les soupçons de comportements de trading coordonnés en Indonésie.

L’indice a ajouté que ces problèmes étaient directement liés aux piliers «flux d’informations» et «infrastructure de marché» de son cadre d’accessibilité aux marchés, les acteurs du marché exprimant à ce sujet de «profondes inquiétudes quant à l’attractivité des investissements».

L’indice boursier de référence de Jakarta, l’ .JKSE , a chuté de près de 30 % cette année, les investisseurs étrangers ayant procédé à des ventes nettes d’actions indonésiennes pour un montant de 3,89 milliards de dollars en 2026.

Le fournisseur d’indices a pris acte mardi des récentes réformes en matière de transparence annoncées par les régulateurs locaux: l’Otoritas Jasa Keuangan (OJK), la PT Bursa Efek Indonesia (IDX) et la PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

MSCI a ajouté qu’elle continuerait à évaluer la portée, la cohérence et l’efficacité durable de ces réformes dans le cadre de la détermination du flottant et d’évaluations plus larges de l’attractivité des investissements.

MSCI a déclaré la semaine dernière qu’il existait des signes persistants de transactions coordonnées faussant la formation des prix, ainsi qu’une offre insuffisante d’informations détaillées sur le marché en anglais.

Les agences de notation Moody's et Fitch ont abaissé plus tôt cette année leurs perspectives de notation de la dette de l'Indonésie à « négative », invoquant une baisse de la crédibilité des décideurs politiques.