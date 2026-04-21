MSCI prolonge jusqu'en juin l'examen des réformes du marché boursier indonésien

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* Le fournisseur d'indices examine les nouvelles divulgations et fera une mise à jour en juin

* En janvier, MSCI a averti l'Indonésie qu'elle risquait d'être déclassée en raison de problèmes de transparence

* L'Indonésie est le principal marché boursier le moins performant d'Asie

(Ajout de détails sur l'annonce de MSCI et de commentaires du directeur général par intérim de la Bourse d'Indonésie et d'un investisseur) par Mrinmay Dey et Ankur Banerjee

MSCI MSCI.N a annoncé lundi qu'elle prolongerait d'un mois, jusqu'en juin, son examen du marché boursier indonésien afin d'évaluer les réformes annoncées par le pays d'Asie du Sud-Est, après qu'un avertissement en janvier ait déclenché une déroute du marché et un exode des investisseurs étrangers.

Le fournisseur d'indices mondiaux avait prévenu que l'Indonésie pourrait être rétrogradée du statut de marché "émergent" à celui de marché "frontière" en raison de problèmes de transparence.

Les actions de Jakarta .JKSE ont ainsi chuté de 12 % cette année, ce qui en fait le principal marché boursier le moins performant d'Asie, et les étrangers ont vendu pour environ 2,3 milliards de dollars d'actions sur une base nette.

MSCI a déclaré qu'elle examinait les nouvelles sources de données et les mesures réglementaires annoncées par les autorités financières indonésiennes, ajoutant qu'elle fournirait des mises à jour supplémentaires lors d'un examen en juin.

Mais pour l'instant, MSCI a déclaré qu'il continuerait à geler les augmentations des facteurs d'inclusion étrangers et du nombre d'actions pour les titres indonésiens. Elle s'abstiendra également d'ajouter des actions indonésiennes à ses indices de marchés investissables ou d'autoriser toute migration vers le haut dans les segments de taille.

Mohit Mirpuri, gestionnaire de fonds chez SGMC Capital, a déclaré que la dernière déclaration de MSCI était largement conforme aux attentes.

"Cela renforce l'approche mesurée et attentiste de MSCI, qui s'engage de manière constructive dans les réformes, mais qui a besoin de plus de temps pour évaluer la mise en œuvre", a déclaré M. Mirpuri. "Pour l'instant, le marché reste dans une position d'attente, le mois de juin étant le prochain catalyseur clé

Les actions de Jakarta .JKSE ont baissé de 0,8% dans les premiers échanges.

Le directeur général par intérim de la Bourse d'Indonésie, Jeffrey Hendrik, a déclaré mardi que la Bourse avait rencontré MSCI la semaine dernière et qu'elle continuerait à communiquer avec le fournisseur d'indices.

"Nous continuerons également à nous engager auprès des investisseurs mondiaux afin de recueillir leurs commentaires sur le renforcement du marché des capitaux à l'avenir", a déclaré M. Hendrik dans un communiqué.

LES RÉFORMES DE L'INDONÉSIE

Depuis l'avertissement de MSCI en janvier, l'Indonésie a dévoilé des réformes clés du marché boursier , y compris la publication de données plus détaillées sur les actionnaires et le doublement du "flottant" minimum des actions négociables pour les sociétés cotées en bourse à 15 %, une mesure visant à accroître la liquidité et à empêcher la manipulation des prix des actions.

L'annonce de MSCI intervient une semaine après que le fournisseur d'indices concurrent, FTSE Russell, a maintenu inchangée la classification de l'Indonésie en tant que marché émergent secondaire et a déclaré qu'il n'envisageait pas d'inclure le pays dans sa liste de surveillance.

MSCI a déclaré qu'elle n'incorporerait pas les nouvelles divulgations ou sources de données dans ses évaluations du flottant ou ses calculs d'indices avant que son examen ne soit terminé et que les réactions des acteurs du marché n'aient été évaluées.

"Cette approche est conçue pour limiter la rotation de l'indice et les risques d'investissabilité tout en laissant du temps pour une évaluation plus approfondie des réformes récemment annoncées", a déclaré MSCI.

Le fournisseur d'indices a déclaré qu'il continuerait à collaborer avec les acteurs du marché et les autorités indonésiennes.