MSCI prévient qu'il pourrait rétrograder le Bangladesh au statut “autonome” si le prix plancher des titres était réinstauré

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Le fournisseur mondial d'indices MSCI

MSCI.N a averti mardi qu'il pourrait rétrograder le statut du marché du Bangladesh de “frontière” à “autonome” si ce pays d'Asie du Sud réinstaurait des prix planchers pour ses titres cotés.

MSCI a salué la décision du Bangladesh de supprimer les prix planchers — c'est-à-dire les prix minimaux en dessous desquels les actions ne peuvent être négociées — pour tous les titres concernés sur son marché boursier, affirmant que ces prix entravent considérablement l'accessibilité du marché.

“MSCI met en garde contre le fait que la réintroduction de prix planchers sur tout titre coté compromettrait à nouveau gravement l’accessibilité du marché boursier bangladais”, a déclaré MSCI dans son communiqué relatif à la révision de la classification des marchés pour 2026.