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MSCI maintient la Corée du Sud dans la catégorie des marchés émergents, invoquant l'accessibilité des devises étrangères
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 02:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de commentaires des autorités et d'un analyste, ainsi que de la réaction du marché; paragraphes 4 à 6 et 9 à 10)

Le fournisseur mondial d’indices MSCI a maintenu la Corée du Sud dans sa catégorie des marchés émergents, invoquant des problèmes d’accessibilité de longue date liés au marché des changes onshore dans son rapport annuel de classification des marchés.

« Le won coréen n’est pas livrable à l’étranger. Plus préoccupant encore, la liquidité sur le marché onshore pendant les heures de transactions prolongées reste largement insuffisante pour permettre une exécution rapide selon des normes comparables à celles observées sur les marchés développés, ce qui limite la flexibilité opérationnelle en matière de change pour les réplicateurs d’indices et autres acteurs », a déclaré le fournisseur d’indices dans un communiqué.

MSCI a pris acte des réformes engagées par les autorités coréennes pour remédier à ce problème d’accessibilité, mais a précisé que les acteurs du marché auraient besoin de temps pour « évaluer de manière approfondie l’efficacité durable de ces changements ».

« D’après ce que nous comprenons, la Corée du Sud n’a pas été inscrite sur une liste de surveillance cette année car certaines améliorations sont encore en cours et qu’il faut également plus de temps pour que les effets des mesures déjà mises en œuvre se fassent sentir », ont déclaré le ministère des Finances et l’autorité de régulation financière sud-coréens dans un communiqué conjoint.

« Nous pensons que l’intégration dans l’indice MSCI des marchés développés suivra naturellement si nous continuons à mener des réformes des marchés des changes et des capitaux en fonction de nos propres besoins et de notre calendrier », ont-ils ajouté.

Le gouvernement du président Lee Jae Myung a mis en place diverses réformes du marché depuis son entrée en fonction en juin 2025, notamment des projets visant à ouvrir le marché des changes 24 heures sur 24 à partir du second semestre de cette année, afin d’obtenir le statut de marché développé, son objectif phare.

L’indiceur avait retiré la Corée du Sud de sa liste de surveillance des marchés développés en 2014, invoquant des restrictions sur les opérations de change et d’autres problèmes d’accessibilité.

L’ .KS11 e de référence KOSPI a doublé de valeur au cours de l’année écoulée pour devenir l’indice boursier le plus performant au monde, grâce aux résultats exceptionnels des fabricants de puces dans le cadre du développement des infrastructures d’intelligence artificielle. « L’impact sur le marché est limité car cinq critères ont reçu une évaluation négative lors de l’examen annuel de l’accessibilité du marché de la semaine dernière, ce qui a conduit à retenir un scénario de “non-inclusion” comme scénario de base », a déclaré Han Ji-young, analyste chez Kiwoom Securities.

Le KOSPI a rebondi de plus de 3 % mercredi, après avoir chuté de près de 10 % mardi, enregistrant ainsi sa plus forte baisse journalière depuis mars.

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/06/2026 à 02:31:55.

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