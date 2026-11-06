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MSCI indique qu'il faut que les modifications réglementaires en Corée du Sud soient mises en œuvre pour que le marché soit reclassé
information fournie par Reuters 06/11/2026 à 04:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute d'autres commentaires de Fernandez sur le won et la récente déclaration de MSCI aux paragraphes 4 et)

par Heejin Kim, Jihoon Lee et Yena Park

Henry Fernandez, président-directeur général de MSCI, a déclaré vendredi que le fournisseur d’indices devait constater la mise en œuvre effective des changements réglementaires en Corée du Sud avant de pouvoir accorder à ce pays le statut de marché développé.

“Je constate les progrès réalisés en matière de règles, de réglementations et tout ce qui s’y rapporte”, a-t-il déclaré lors d’une conférence à Séoul. “Mais nous devons voir cela se concrétiser dans la pratique.”

“Pour accélérer ce processus, nous devons donc travailler ensemble afin d’amener tout le monde jusqu’à la ligne d’arrivée”,a-t-ilajouté.

Il a cité comme exemple le fait que le won ne soit pas encore négocié au niveau international sur le marché au comptant.

Le passage du statut de marché émergent à celui de marché développé est l’un des principaux engagements politiques du président Lee Jae Myung. Depuis son entrée en fonction en juin 2025, son gouvernement a mis en œuvre des réformes du marché et des mesures fiscales visant à dynamiser le marché boursier national.

La Corée du Sud a également ouvert son marché des changes en juillet afin de permettre des transactions 24 heures sur 24, dans le but d’obtenir ce reclassement.

Les régulateurs sud-coréens envisagent également d’autres mesures pour remédier à la décote des cours boursiers locaux par rapport à leurs homologues mondiaux, notamment en développant la publication des documents d’entreprise en anglais, en incitant les sociétés à augmenter leurs dividendes et en dénonçant publiquement celles dont le ratio cours/valeur comptable est extrêmement bas.

Lors de son examen annuel de la classification des marchés en juin, MSCI a salué les efforts de réforme de la Corée du Sud, mais a indiqué que les acteurs du marché auraient besoin de temps pour “évaluer de manière approfondie l’efficacité durable de ces changements”. L’indice a également souligné l’impossibilité de négocier le won à l’étranger.

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