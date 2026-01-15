MS relève la note de Nokia grâce à la demande alimentée par l'IA

15 janvier - ** Morgan Stanley fait passer le fabricant finlandais d'équipements de télécommunications Nokia NOKIA.HE de "equal-weight" à "overweight" en raison de la demande induite par l'IA

** Les revenus de Nokia provenant de l'IA et du Cloud sont relativement faibles, représentant environ 6% des revenus du groupe, mais ils "augmentent rapidement, alimentés par le boom de la construction de centres de données" - MS

** L'action est en hausse de 1,6 % à 8h08 GMT

** MS souligne le partenariat de Nokia avec NVIDIA NVDA.O , qui détient une participation de 3%, et la forte demande dans les réseaux optiques comme catalyseurs clés

** L'évaluation de Nokia ne reflète pas entièrement le pivot vers l'IA, dit la maison de courtage

** MS note également que les tendances géopolitiques favorisant les fournisseurs occidentaux d'infrastructures critiques et la stabilisation de la division des réseaux mobiles sont des facteurs positifs

** Sur les 28 analystes qui couvrent le titre, 16 le considèrent comme un "achat fort" ou un "achat", sept comme un "maintien" et cinq comme une "vente" ou une "vente forte" - LSEG