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MS dégrade la note de Novo Nordisk en raison de ses perspectives de croissance et des risques liés à l'expiration des brevets
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 09:30
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

11 septembre - ** Morgan Stanley abaisse la note du laboratoire pharmaceutique danois Novo Nordisk NOVOb.CO de « neutre » à « sous-pondérer », invoquant des perspectives de croissance modérées à moyen terme et un risque important de perte d'exclusivité pour le sémaglutide au début des années 2030

** Le courtier souligne que le titre se négocie avec une prime élevée qui ne reflète pas la perte imminente de brevet concernant le sémaglutide, son médicament contre le diabète et l’obésité

** Morgan Stanley souligne également les récentes tendances en matière de prescriptions aux États-Unis ainsi que les données issues d’une enquête exclusive, qui indiquent que Novo perd des parts de marché dans les domaines du diabète et de l’obésité au profit des traitements d’Eli Lilly LLY.N

** La société de courtage ajoute que les ventes attendues de la future gamme de médicaments oraux contre l’obésité ne suffiront probablement pas à compenser les pressions croissantes sur les prix et la concurrence

** L’action Novo Nordisk recule de 2,4% et figure parmi les plus mauvaises performances de l’indice STOXX 600 .STOXX

** Sur 32 analystes, huit attribuent à Novo la note « achat fort » ou « achat », 21 « conserver » et trois « vente forte » ou « vente » – données LSEG

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 11/09/2026 à 09:30:39.

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