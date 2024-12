MRM: retrait obligatoire le 23 décembre information fournie par Cercle Finance • 13/12/2024 à 14:18









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire visant les actions MRM interviendra le 23 décembre, au prix net de tout frais de 35,50 euros par action, et portera sur 210.510 actions, soit 6,56% du capital et des droits de vote de cette foncière.



Natixis a fait connaître à l'AMF que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions MRM, soit du 26 novembre au 9 décembre inclus, Scor a acquis 664.224 actions au prix unitaire de 35,50 euros.



Par conséquent, à la clôture de l'offre, Scor détient 2.990.464 actions MRM, soit 93,17% du capital et des droits de vote (2.999.022 actions représentant 93,44% du capital en incluant l'autodétention assimilée à la détention de l'initiateur).





Valeurs associées MRM 35,50 EUR Euronext Paris 0,00%