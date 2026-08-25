MPS-Rome ne cédera sa participation qu'après la bataille pour le contrôle du groupe

Le ministre italien de l'Économie, Giancarlo Giorgetti, a déclaré mardi aux élus régionaux que le Trésor ne céderait pas sa participation de 4,8% dans Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI avant la fin de la lutte en cours pour le contrôle de l'établissement bancaire toscan.

Le ministre a fait ces déclarations lors d’une réunion à Rome avec des élus de Sienne et de la région toscane, venus chercher des réponses sur l’avenir de la troisième plus grande banque italienne.

La semaine dernière, MPS a annoncé deux offres simultanées, d’un montant total d’environ 34 milliards d’euros, visant respectivement son concurrent Banco BPM BAMI.MI et le gestionnaire de fortune Banca Generali BGN.MI .

Ces offres constituent une mesure défensive contre une tentative de rachat hostile lancée en juin par le leader du marché, Intesa Sanpaolo ISP.MI , qui prévoit le démantèlement de MPS.

LA PARTICIPATION DE L’ÉTAT "GELÉE"

"Le ministre nous a indiqué que la participation (du Trésor) serait gelée jusqu'à la fin de la phase [de fusion-acquisition]", a déclaré à Reuters Agnese Carletti, présidente de la province de Sienne, à l'issue de la réunion de mardi.

Le président de la région Toscane, Eugenio Giani, a relayé les mêmes propos de Giancarlo Giorgetti, et les déclarations du ministre ont été confirmées à Reuters par une source du Trésor.

Le Trésor prévoyait de céder ses actions restantes dans MPS via une procédure de "bookbuilding" accélérée (ABB), mais a gelé le processus afin de ne pas influencer la bataille en cours autour de la fusion-acquisition, a indiqué la source, confirmant ainsi un article de Reuters publié en début de mois.

Banco BPM, dont le principal investisseur est Crédit Agricole CAGR.PA avec une participation de 29,3%, a qualifié mardi l’offre de MPS de "non sollicitée", faisant écho aux commentaires formulés la semaine dernière par Banca Generali.

MPS tiendra une assemblée générale le 29 octobre afin d'approuver ses offres sur Banco BPM et Banca Generali.

À cette occasion, le ministère des Finances évaluera sa position, a déclaré Giancarlo Giorgetti aux élus locaux, a précisé Agnese Carletti.

Les actionnaires d’Intesa sont appelés à approuver l’offre sur MPS le 10 septembre, tandis que celle-ci devrait être lancée dès la fin du mois prochain.

(Reportage Alvise Armellini, Silvia Ognibene à Florence et Andrea Mandalà à Milan; rédigé par Giulio Piovaccari; Version française Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)