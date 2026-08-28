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MPS-Le président d'Unipol s'engage à maintenir le siège social à Sienne
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 10:15
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Le siège social de la Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS) BMPS.MI restera dans la ville toscane de Sienne si le rachat par Intesa Sanpaolo ISP.MI devait se concrétiser, a déclaré Carlo Cimbri, président d'Unipol UNPI.MI , dans un entretien publié vendredi.

Dans le cadre de ce projet de rachat, Intesa Sanpaolo procéderait à une scission de MPS, en cédant sa marque et environ la moitié de ses agences à Unipol, qui les regrouperait avec celles de BPER EMII.MI , un établissement bancaire italien de taille moyenne dont il est le principal actionnaire.

Le bâtiment historique du centre de Sienne qui abrite MPS, la Rocca Salimbeni, "est un symbole depuis 500 ans, il est dans l’intérêt de tous de le préserver", a déclaré Carlo Cimbri au quotidien financier Il Sole 24 Ore.

Fondée en 1472, MPS est la plus ancienne banque encore en activité au monde. Selon le projet envisagé par Intesa Sanpaolo et Unipol, le nouvel établissement issu du rapprochement entre MPS et BPER serait nommé Monte dei Paschi, sans la mention "di Siena".

Carlo Cimbri a également expliqué que la fusion des deux établissements bancaires n’entraînerait aucun licenciement forcé, ajoutant toutefois que les effectifs seraient rationalisés dans le cadre d’accords avec les syndicats.

"Le réseau d’agences sera équilibré, avec 50% dans le nord de l’Italie et le reste réparti à parts à peu près égales entre le centre et le sud de l’Italie", a-t-il déclaré.

Afin de contrer Intesa Sanpaolo, le directeur général de MPS, Luigi Lovaglio, a lancé la semaine dernière des offres sur Banco BPM BAMI.MI et sur le gestionnaire de patrimoine Banca Generali BGN.MI .

Le président d'Unipol a qualifié les initiatives de Luigi Lovaglio de "créatives", ajoutant que la réaction du marché à leur égard avait jusqu’à présent été "défavorable".

"La créativité découle d’un besoin conjoncturel de défendre le statu quo, plutôt que de plans industriels mûris de longue date. Et le marché le comprend", a déclaré Carlo Cimbri.

(Rédigé par Sara Rossi ; Version française Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

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INTESA SANPAOLO
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UNIPOL
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