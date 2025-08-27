MPLX cède ses actifs dans les Rocheuses pour 1 milliard de dollars

MPLX LP MPLX.N a déclaré mercredi qu'il avait accepté de céder ses actifs de collecte et de traitement dans les Rocheuses à une filiale de Harvest Midstream pour 1 milliard de dollars en espèces.