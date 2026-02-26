MP Materials réalise un bénéfice au quatrième trimestre grâce au soutien des prix par le gouvernement américain

L'entreprise de terres rares MP Materials MP.N a réalisé un bénéfice au quatrième trimestre, a-t-elle déclaré jeudi, dépassant les attentes des analystes, grâce à son accord de soutien des prix avec le gouvernement américain et à la vente de matériaux magnétiques.

Les terres rares sont un groupe de 17 métaux utilisés pour fabriquer des aimants qui transforment l'énergie en mouvement. Cette industrie est dominée par la Chine, et l'accord conclu par les États-Unis avec MP Materials en 2025 visait à desserrer l'emprise de ce pays sur les matériaux utilisés pour fabriquer des armes, des véhicules électriques et de nombreux appareils électroniques.

MP Materials contrôle la seule mine de terres rares d'Amérique du Nord et traite ces minéraux essentiels en Californie. L'entreprise a également construit une installation d'aimants au Texas.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, MP Materials a enregistré un bénéfice net de 9,4 millions de dollars, soit 5 cents par action, contre une perte nette de 22,3 millions de dollars, soit 14 cents par action, pour la même période de l'année précédente. L'année dernière, le gouvernement américain a garanti à MP Materials un prix plancher de 110 dollars par kilogramme pour ses terres rares; ces prix ont approximativement doublé au cours des sept derniers mois, au-dessus de ce prix plancher.

Les résultats de l'entreprise ont bénéficié d'un revenu de 51 millions de dollars provenant de l'accord de protection des prix conclu avec le gouvernement américain.

Si l'on exclut les dépenses liées aux rémunérations à base d'actions et les éléments exceptionnels, la société a gagné 9 cents par action. Selon les données IBES de LSEG, les analystes s'attendaient à ce que les résultats atteignent le seuil de rentabilité.

Les actions ont chuté de 2,9 % à 58,25 $ dans les échanges après les heures de bureau. L'année dernière, MP a cessé d'expédier des terres rares à la Chine pour traitement, interrompant ainsi une source importante de revenus, et a augmenté le traitement en Californie.

MP Materials a mis en service son installation d'aimants au Texas au cours de l'année écoulée. Au cours du trimestre, l'entreprise a enregistré 19,9 millions de dollars de revenus magnétiques et 8,4 millions de dollars de bénéfices magnétiques ajustés.

La société a également déclaré jeudi qu'elle construirait une deuxième usine d'aimants dans le cadre de son accord avec le ministère américain de la Défense pour la fabrication de 10 000 tonnes métriques d'aimants par an.