MP Materials chute à la suite d'une perte plus importante au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 novembre - ** Les actions du mineur de terres rares MP Materials MP.N chutent de 6,8 % à 48,43 $ avant le marché

** La société a déclaré jeudi en fin de journée que sa perte nette s'était creusée pour le troisième trimestre, car elle a interrompu ses ventes aux clients chinois dans le cadre d'un accord avec le gouvernement américain

** MP a affiché une perte nette de 41,8 millions de dollars au troisième trimestre, soit 24 cents par action, contre une perte de 25,5 millions de dollars, soit 16 cents par action, au trimestre précédent

** Cependant, sur une base ajustée par action, la société a affiché une perte moins importante que prévu; perte de 10 cents par action contre des estimations de 18 cents de perte par action - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a progressé de 233 % depuis le début de l'année