MP Materials atteint un niveau record grâce à une perte trimestrielle moins importante

8 août - ** Les actions du mineur de terres rares MP Materials MP.N ont atteint un niveau record, en hausse de ~5% à 74,45 $
** Publication d'une perte ajustée de 13cents/shr au T2 contre des estimations de perte de 19 cents/shr- données compilées par LSEG
** La production de concentrés de terres rares fait un bond de 45%
** La production de deux terres rares très demandées, le néodyme et le praséodyme (NdPr), a bondi de près de 120%
** La production d'oxyde de NdPr du troisième trimestre devrait augmenter de 10 % à 20 % par rapport au trimestre précédent
** 9 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; le PT médian est de 68,68 $ - données compilées par LSEG
**En incluant les mouvements de la séance, les actions de MP ont augmenté de377% depuis le début de l'année
