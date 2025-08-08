 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MP Materials atteint un niveau record grâce à une perte trimestrielle moins importante
information fournie par Reuters 08/08/2025 à 15:53

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

8 août - ** Les actions du mineur de terres rares MP Materials MP.N ont atteint un niveau record, en hausse de ~5% à 74,45 $

** Publication d'une perte ajustée de 13cents/shr au T2 contre des estimations de perte de 19 cents/shr- données compilées par LSEG

** La production de concentrés de terres rares fait un bond de 45%

** La production de deux terres rares très demandées, le néodyme et le praséodyme (NdPr), a bondi de près de 120%

** La production d'oxyde de NdPr du troisième trimestre devrait augmenter de 10 % à 20 % par rapport au trimestre précédent

** 9 des 13 courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus, 4 à "conserver"; le PT médian est de 68,68 $ - données compilées par LSEG

**En incluant les mouvements de la séance, les actions de MP ont augmenté de377% depuis le début de l'année

MP MATERIALS RG-A
73,320 USD NYSE +3,02%
