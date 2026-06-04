CrowdStrike fait état d'une hausse de ses charges d'exploitation alors que les investissements dans l'IA s'accélèrent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des informations complémentaires sur les lancements de produits aux points 4 et 5)

CrowdStrike CRWD.O a annoncé mercredi une hausse de 15 % de ses dépenses d'exploitation au premier trimestre, alors que la société de cybersécurité intensifie ses investissements dans l'IA et le développement de produits.

L'action de la société a chuté de 9 % en séance prolongée.

Voici quelques détails:

* CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires compris entre 5,91 et 5,96 milliards de dollars pour 2027, contre des prévisions antérieures de 5,87 à 5,93 milliards de dollars.

* Les dépenses d'exploitation totales pour le premier trimestre se sont élevées à 1,07 milliard de dollars, contre 934,3 millions de dollars un an plus tôt.

* L'approche de la société, qui couvre la protection des terminaux, la sécurité du cloud et l'identité, est conçue pour renforcer la dépendance des clients à l'égard de son écosystème, favorisant ainsi la fidélisation et les opportunités de ventes croisées.

* En mars, CrowdStrike a lancé Falcon Data Security, une plateforme unifiée conçue pour détecter, classer et protéger les données sensibles et les flux de travail d'IA en temps réel.

* Elle a également lancé le Charlotte AI AgentWorks Ecosystem, une plateforme de développement sans code créée en collaboration avec AWS, Nvidia et OpenAI pour développer et faire évoluer des agents de sécurité personnalisés sur la plateforme Falcon.

* CrowdStrike a également annoncé un fractionnement d'actions à raison de quatre pour une.

* Le chiffre d'affaires total du premier trimestre s'est élevé à 1,39 milliard de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 1,36 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.