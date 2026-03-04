Moyen-Orient: les Bourses européennes temporisent après deux séances de chute

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
Les marchés boursiers européens tentent un léger rebond mercredi à l'ouverture, après deux séances passées dans le rouge, en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient.
Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,41%, Francfort 0,44%, Milan 0,23% et Londres 0,12%.
