Moyen-Orient: les Bourses européennes temporisent après deux séances de chute

La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )

Les marchés boursiers européens tentent un léger rebond mercredi à l'ouverture, après deux séances passées dans le rouge, en raison de la flambée des hydrocarbures provoquée par la guerre au Moyen-Orient.

Vers 08H05 GMT, dans les premiers échanges, Paris prenait 0,41%, Francfort 0,44%, Milan 0,23% et Londres 0,12%.

