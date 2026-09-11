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MOVES-Laskowski, responsable de la banque d'investissement pour l'Asie chez Jefferies, devient vice-président
information fournie par Reuters 11/09/2026 à 12:16
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Yantoultra Ngui

Christopher Laskowski, responsable des activités de banque d'investissement en Asie au sein de la banque d'investissement américaine Jefferies JEF.N , va prendre les fonctions de vice-président de la banque d'investissement pour l'Asie, a-t-il annoncé vendredi dans un message publié sur LinkedIn.

* M. Laskowski a précisé qu’il resterait basé à Hong Kong et continuerait à exercer ses activités dans toute la région, en se concentrant sur les relations stratégiques, le développement de la franchise et la prochaine phase de croissance de l’activité.

* Rehan Anwer et David Biller dirigeront conjointement la division de banque d’investissement en Asie, a précisé M. Laskowski. M. Anwer occupe le poste de codirecteur de cette division depuis trois ans.

* M. Laskowski a déclaré que Jefferies avait restructuré son activité de banque d'investissement en Asie au cours des cinq dernières années, passant de 26 banquiers à l'une des principales franchises de la région, avec des capacités élargies dans les domaines du conseil, des marchés de capitaux, des capitaux privés et des solutions liées aux actions.

* Jefferies a déclaré n’avoir aucun commentaire à faire.

(1 $ = 7,8422 dollars de Hong Kong)

(1 $ = 1,2678 dollar singapourien)

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