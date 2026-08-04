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MOVES-Citi recrute Campbell, ancien de HSBC, pour accompagner ses clients du secteur de la banque commerciale à l'échelle mondiale
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 16:23
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup a recruté Jaron Campbell au poste de responsable mondial des services bancaires en réseau pour la clientèle des entreprises. Selon une note interne envoyée lundi aux employés et consultée par Reuters, M. Campbell, qui travaillait auparavant chez HSBC, rejoindra l'entreprise le 31 août.

M. Campbell sera le responsable mondial des services bancaires en réseau de la banque commerciale de Citi, chargé de permettre aux entreprises clientes et à leurs filiales d'accéder aux services internationaux de Citi partout dans le monde. Il rendra compte à Tasnim Ghiawadwala, directrice mondiale de la banque commerciale de Citi.

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