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MOVES-Citi Private Bank recrute Radzinski, anciennement de Bank of America
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 23:00
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Tatiana Bautzer

La banque privée de Citigroup C.N a annoncé le recrutement de Teresa Radzinski, anciennement de Bank of America, afin de renforcer ses relations avec les clients très fortunés, selon une note interne consultée par Reuters.

Mme Radzinski rejoindra Citigroup après avoir travaillé chez Bank of America BAC.N , où elle occupait le poste de directrice générale au sein de la banque privée, conseillant des familles, des fondations privées, des universités et des organisations confessionnelles. Basée à Jacksonville, en Floride, Mme Radzinski se concentrera sur les clients dont le patrimoine net dépasse les 500 millions de dollars, indique la note signée par Chris Biotti, directeur de la banque privée de Citi pour l'Amérique du Nord.

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