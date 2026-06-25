MOVES-Anthropic recrute le responsable de l'IA d'Orange dans le cadre de son expansion en Europe

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le responsable de l'intelligence artificielle du groupe de télécommunications français Orange ORAN.PA a quitté l'entreprise pour rejoindre la start-up américaine Anthropic, spécialisée dans l'IA, a-t-il annoncé jeudi.

* Steve Jarrett, directeur de l'IA chez Orange, a déclaré avoir accepté un poste chez Anthropic, sans toutefois dévoiler son nouveau titre

* M. Jarrett travaillait au sein du groupe européen de télécommunications depuis 2019

* Il prendra ses fonctions chez Anthropic le 25 août et sera basé à Paris, selon une publication sur LinkedIn

* Dans un premier temps, M. Jarrett aidera l’entreprise à “mieux comprendre et adapter” ses produits aux besoins des marchés européen et africain

* Anthropic a ouvert le mois dernier son sixième bureau européen à Milan

* Le créateur des modèles d’IA Claude et Mythos, qui devrait entrer en bourse cette année, renforce sa présence sur le continent dans le cadre d’un plan visant à tripler ses effectifs internationaux