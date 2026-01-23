 Aller au contenu principal
Movano progresse grâce à l'accord de déploiement de la puce d'IA Nvidia H200 de son partenaire de fusion Corvex
information fournie par Reuters 23/01/2026 à 14:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Corrige le titre et le point 2 pour indiquer que l'accord n'est pas conclu avec Nvidia, mais pour déployer les puces H200 de Nvidia. Ajout du mot "premarket" dans le point 1)

23 janvier - ** Les actions de Movano MOVE.O ont bondi de 168% avant la mise sur le marché pour atteindre 18,65 dollars

** Le partenaire de fusion de Co et le spécialiste du cloud IA, Corvex, conclut un accord à long terme avec une société anonyme pour déployer la puce d'IA H200 de Nvidia dans le cadre d'un contrat de location

** En novembre, Corvex a annoncé son intention de fusionner avec Movano dans le cadre d'une transaction entièrement en actions; les actionnaires de Corvex détiendront environ 96,2 % de la société fusionnée une fois l'opération achevée

** La fusion devrait être finalisée au premier trimestre 2026

** MOVE a chuté de 85 % en 2025

