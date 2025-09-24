MOUVEMENTS-Tether nomme Benjamin Habbel au poste de directeur général des affaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le géant de la cryptographie Tether a nommé Benjamin Habbel au poste de directeur commercial, a annoncé la société mercredi, alors qu'elle cherche à élargir ses investissements au-delà des actifs numériques.

Benjamin Habbel, qui a été directeur général de la société de capital-investissement Limestone Capital et a occupé des postes de direction chez Google, supervisera la stratégie de croissance, les finances, les investissements et l'expansion du portefeuille de Tether.

La société a déclaré qu'il travaillera également avec son portefeuille existant, qui couvre des secteurs tels que l'intelligence artificielle, les télécommunications, l'extraction de bitcoin s et l'énergie, l'informatique en nuage et l'immobilier.

Le stablecoin USDT de la société basée au Salvador, qui est rattaché au dollar américain, a une capitalisation boursière d'environ 173 milliards de dollars, selon les données de CoinGecko.

L'année dernière, Tether a investi 200 millions de dollars dans Blackrock Neurotech, prenant une participation majoritaire dans la société américaine d'implants cérébraux.

"Tether n'est pas seulement une société de stablecoins - c'est The Stable Company", a déclaré le directeur général Paolo Ardoino dans un communiqué, ajoutant que la nomination de Benjamin Habbel contribuerait à accélérer l'évolution de la société vers la technologie et les services financiers.

Cette décision intervient alors que Tether cherche à se développer aux États-Unis, où les entreprises de crypto-monnaies ont bénéficié de la position favorable du président à l'égard du secteur et du déploiement d'un stablecoin axé sur les États-Unis, l'USDT.

Tether a consolidé son rôle en tant que principal émetteur de stablecoins, fournissant des jetons liés aux monnaies traditionnelles pour réduire la volatilité et conserver une valeur stable soutenue par des réserves.