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MOUVEMENTS SUR LES MARCHÉS BOURSIERS AMÉRICAINS : FuelCell, Deep Fission, InMode
information fournie par Reuters 24/06/2026 à 15:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Chaîne de recherche dans l'espace de travail pour les mouvements de stock individuels: STXBZ

* La lettre d'information "The Day Ahead": https://refini.tv/3LI4BU7

* La newsletter "Morning News Call": https://refini.tv/3dKUyB8

Les principaux indices de Wall Street s'apprêtaient à ouvrir en hausse mercredi après deux séances consécutives de baisse, les investisseurs se tournant à nouveau vers les valeurs technologiques malmenées et attendant la publication des résultats de Micron. .N

** Cerebras Systems Inc CBRS.O :

BUZZ - Chute du titre suite à des prévisions de marge faibles pour l'exercice 26 nL4N42W0OV

** Churchill Capital Corp XI CCXI.O :

BUZZ - En hausse suite à un article de presse faisant état d’un accord avec Agility Robotics nL4N42W0PJ

** FedEx Corp FDX.N :

BUZZ - Des perspectives assombries par des incertitudes sur les prévisions, mais la confiance reste intacte nL4N42W0QL

** Wendy's Co WEN.O :

BUZZ - Le titre bondit dans un contexte d’intérêt accru de la part des investisseurs particuliers nL6N42W0LA

** Newmont Corp NEM.N :

** Gold Fields Ltd GFI.N :

** AngloGold Ashanti PLC AU.N :

** Harmony Gold Mining Co Ltd HMY.N :

BUZZ - Les valeurs aurifères reculent alors que les cours de l'or poursuivent leur baisse nL4N42W0U9

** Bilibili Inc BILI.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce par la société d'un programme de rachat d'actions de 300 millions de dollars nL4N42W0TW

** Take-Two Interactive Software Inc TTWO.O :

BUZZ - Hausse après l'annonce du prix de "GTA VI" à 79,99 dollars nL4N42W0W9

** Absci Corp ABSI.O :

BUZZ - En hausse après la publication de données encourageantes sur un médicament contre la chute des cheveux

nL6N42W0P8

** Flowserve Corp FLS.N :

BUZZ - En baisse après la révision à la baisse de la recommandation de TD Cowen à "conserver" nL4N42W0Y7

** FuelCell Energy Inc FCEL.O :

BUZZ - Bondit grâce à un accord énergétique conclu avec Fit Energy USA nL4N42W0Y0

** Deep Fission Inc FISN.O :

BUZZ - En hausse grâce à son projet de pipeline pouvant atteindre 18,5 GW, dont le lancement est prévu pour 2027

nL4N42W10T

** InMode Ltd INMD.O :

BUZZ - En forte hausse après une offre de rachat de 930 millions de dollars nL4N42W14W

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ANGLOGOLD ASH
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BILIBILI SP ADR-Z
16,6950 USD NASDAQ +4,61%
CEREBRAS SYS RG-A
195,9500 USD NASDAQ -13,57%
CHURCHILL CAP RG-A
12,9100 USD NASDAQ +24,49%
DEEP FISSION
12,5100 USD NASDAQ +0,56%
FEDEX
311,400 USD NYSE -1,87%
FLOWSERVE
76,280 USD NYSE -4,64%
FUELCELL ENERGY
22,9900 USD NASDAQ +5,36%
GOLD FIELDS SP ADR
32,250 USD NYSE -4,06%
HARMONY GOLD SP ADR
14,795 USD NYSE -3,93%
INMODE
13,000 EUR Tradegate +13,24%
INMODE
14,7500 USD NASDAQ +10,49%
NEWMONT
95,830 USD NYSE -1,98%
Or
4 030,01 USD Six - Forex 1 -1,95%
TAKE-TWO INTERACTIVE
241,0000 USD NASDAQ -0,68%
WENDY'S
7,7100 USD NASDAQ +23,26%
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