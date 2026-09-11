Mouvements stratégiques chez Seven2

(Zonebourse.com) - Seven2, acteur majeur du private equity en Europe, annonce la nomination de Paul Gaudry et Quentin Verdickt à la co-direction de son activité private wealth et l'arrivée de Samuel de Bousquet pour piloter son développement evergreen. Ces annonces interviennent alors qu'Apeo, le fonds flagship d'Apax by Seven2, franchit un nouveau palier, avec plus de 600 millions d'euros d'actifs sous gestion.

Une co-direction pour poursuivre la croissance de l'activité private wealth

Cette nomination fait suite au départ d'Avidan Geissmann, qui dirigeait l'activité et a décidé de poursuivre sa carrière en dehors de Seven2.

Arrivés il y a trois ans, Paul Gaudry et Quentin Verdickt connaissent en profondeur l'activité et ont contribué à sa croissance ces dernières années. Paul Gaudry prend en charge l'effort commercial. Quentin Verdickt dirige le product management et la relation client. Cette nomination s'inscrit dans la continuité d'une activité private wealth construite sur plusieurs années, et confirme l'ambition de Seven2 de poursuivre son développement auprès des clients privés.

Paul Gaudry (34 ans) a rejoint Seven2 en 2023 en tant que responsable relations investisseurs dans l'équipe private wealth, en charge de la distribution d'Apeo ainsi que de la levée des fonds nourriciers de Seven2.

Il a auparavant passé quatre ans à La Financière de l'Echiquier au sein de l'équipe relations investisseurs CGP & Multi Family Offices, après avoir fondé et dirigé Geekzie, société de services à la personne dédiée à la formation numérique des seniors, développée dans sept villes auprès de plus de 500 clients.

Diplômé de NEOMA Business School, Paul est titulaire des certifications AMF et AMF finance durable.

Quentin Verdickt (35 ans) a rejoint Seven2 en 2023 en tant que responsable relations investisseurs dans l'équipe private wealth, en charge de la distribution d'Apeo ainsi que de la levée des fonds nourriciers de Seven2.

Il a auparavant passé plus de quatre ans à La Financière de l'Echiquier sur la distribution commerciale en France, et préalablement trois ans chez Trusteam Finance, où il a exercé les mêmes fonctions.

Diplômé de l'IESEG School of Management, Quentin est également titulaire d'un Master 2 Wealth Management de l'Université Paris-Dauphine - PSL.

Samuel de Bousquet pour accélérer le développement Evergreen

En outre, Seven2 annonce l'arrivée de Samuel de Bousquet, à la tête de l'activité Evergreen, en ligne avec ses ambitions de développement sur ce marché. Il pilotera Apeo ainsi que l'expansion européenne de Seven2 sur ce segment.

Le FCPR evergreen Apeo a dépassé les 600 MEUR d'actifs sous gestion fin juillet 2026, une première pour le fonds. Par ailleurs, Apeo a obtenu un premier référencement auprès d'un assureur luxembourgeois cet été. D'autres sont en cours de discussion et doivent renforcer la présence du fonds sur ce marché.

Samuel de Bousquet (41 ans) dispose de plus de 18 ans d'expérience dans l'industrie de la gestion d'actifs. Avant de rejoindre Seven2, il occupait depuis 2017 le poste de senior fund manager chez Candriam en charge de la gestion des private assets. Il a piloté la levée du premier fonds de fonds Impact Private Equity/Venture Capital européen, ainsi que le lancement d'une plateforme de fonds ELTIF.

Auparavant, Samuel a passé 6 ans chez Rothschild & Co à Paris et NM Rothschild & Sons à Londres, où il pilotait un fonds dédié aux stratégies macro et quantitatives, après avoir débuté sa carrière chez La Fayette Investment Management.

Samuel est diplômé de l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers et titulaire du Master 203 en finance de marché de l'Université Paris-Dauphine.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.