MOUVEMENTS-Point72, la société de Steve Cohen, recrute un trader expérimenté de Castleton dans le cadre de son développement dans les matières premières, selon des sources

Le fonds spéculatif Point72 Asset Management, dirigé par Steve Cohen, a embauché Ryan Sheffler en tant que gestionnaire de portefeuille pour le gaz naturel afin de développer son bureau de transactions des matières premières, ont déclaré trois sources à Reuters.

Point72, qui s'est jusqu'à présent principalement concentré sur les actions, fait partie des quelques grands fonds spéculatifs qui n'ont pas encore mis en place d'activité sur les matières premières et qui ont commencé à s'y lancer au cours des derniers mois.

Les rivaux de l'entreprise d'investissement, notamment Citadel et Millennium, ont engrangé des bénéfices exceptionnels grâce à une période d'extrême volatilité des prix des matières premières due à une série de bouleversements géopolitiques depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Au cours des dernières semaines, Point72 a embauché M. Sheffler, qui travaillait pour Castleton Commodities International, une société de négoce d'énergie basée à Stamford, dans le Connecticut, où il était négociateur d'actifs croisés, ont indiqué trois sources du secteur.

Point72, qui gérait environ 45,7 milliards de dollars d'actifs en janvier de cette année, s'est refusé à tout commentaire.

Sheffler et Castleton n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

M. Sheffler dirigera le négoce du gaz naturel pour Point72, basé à Stamford, dans le Connecticut, ont indiqué les sources.

Le gaz est l'un des secteurs les plus prometteurs de l'industrie du négoce des matières premières, suscitant un vif intérêt des investisseurs qui s'attendent à ce que la construction de centres de données et d'usines de gaz naturel liquéfié stimule la demande.

Selon son profil LinkedIn, M. Sheffler a passé les 14 dernières années chez Castleton Commodities International à Houston en tant que négociant multi-matières premières. Il a commencé sa carrière chez Goldman Sachs à New York en tant que trader en énergie en 2007.

Selon deux sources, Point72 devrait procéder à d'autres recrutements dans le secteur des matières premières au cours des prochains mois. Point72 a également commencé à réfléchir à la création d'un bureau à Houston pour accueillir les nouvelles recrues potentielles au cœur de l'industrie énergétique américaine, a déclaré l'une des sources.