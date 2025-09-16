MOUVEMENTS-Nextalia recrute un ancien banquier de JPM pour diriger la nouvelle stratégie de crédit privé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société italienne Nextalia a recruté Enrico Monti, ancien banquier principal chez JPMorgan à Londres, pour diriger la nouvelle stratégie de crédit privé de la société de capital-investissement.

Il rejoindra Nextalia en tant qu'associé, selon une mise à jour du profil LinkedIn de Monti.

Monti était dernièrement responsable de la banque d'entreprise à la Banca del Fucino, basée à Rome, où il était arrivé en 2023 pour mener une offensive dans le domaine de la banque d'investissement.

Auparavant, Monti avait occupé des postes de direction chez JPMorgan à Londres, où il était responsable de la couverture des principaux sponsors financiers en Europe au sein de la division des marchés de la banque.

Cette nomination intervient alors que Nextalia se développe dans le domaine du crédit privé, un marché qui a connu une croissance rapide ces dernières années à l'échelle mondiale et qui suscite un intérêt croissant en Italie.