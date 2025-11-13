 Aller au contenu principal
MOUVEMENTS-Mark Kiesel, directeur des investissements pour le crédit mondial de PIMCO, prend sa retraite
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 20:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mark Kiesel, directeur général et directeur des investissements pour le crédit mondial chez le géant des obligations PIMCO, prend sa retraite, a annoncé PIMCO jeudi.

M. Kiesel a travaillé chez PIMCO pendant 29 ans et a été membre du comité d'investissement du gestionnaire d'actifs. La société d'investissement obligataire basée à Newport Beach, en Californie, gère environ 2,1 billions de dollars d'actifs.

