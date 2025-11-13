MOUVEMENTS-Mark Kiesel, directeur des investissements pour le crédit mondial de PIMCO, prend sa retraite

Mark Kiesel, directeur général et directeur des investissements pour le crédit mondial chez le géant des obligations PIMCO, prend sa retraite, a annoncé PIMCO jeudi.

M. Kiesel a travaillé chez PIMCO pendant 29 ans et a été membre du comité d'investissement du gestionnaire d'actifs. La société d'investissement obligataire basée à Newport Beach, en Californie, gère environ 2,1 billions de dollars d'actifs.