Mouvements limités en Europe, l'étau des taux se desserre

La Bourse de Paris achève cette dernière séance de la semaine sur un repli anecdotique de 0,09%, à 8 279 points. Au cours de la semaine écoulée, l'indice parisien a toutefois reculé de près de 1,5%, dans un contexte de reprise des hostilités au Moyen-Orient et de renchérissement des rendements obligataires. De son côté, Londres conclut la séance sur un repli de 0,03% tandis que Francfort parvient tout juste à grappiller 0,17%.

L'indice parisien est notamment soutenu par Legrand ( 3,26%), mais aussi par Accor ( 2,47%), qui profite d'une analyse positive de Morgan Stanley. La banque a en effet relevé son conseil de "pondération de marché" à "surpondérer" sur le titre du groupe hôtelier et porte son objectif de cours de 51 à 55 euros. STMicro complète le podium du jour avec un gain de 1,77%.

A l'autre bout de l'indice, Dassault Systèmes fait office de lanterne rouge avec une perte de 6,49%, suivi par Capgemini (-3,27%) et Publicis (-2,55%). TotalEnergies abandonne aussi 2,46%, pénalisé par la légère détente des prix de l'or noir.

Le pétrole se détend, Ormuz reste congestionné

Le Brent abandonne en effet 0,4% pour s'échanger à 95,4 USD, tandis que le WTI recule un peu plus franchement, de 0,9% à 90,1 USD, dans un contexte marqué par l'absence d'avancée au Moyen-Orient mais aussi par un souffle de quiétude après plusieurs jours d'échanges de tirs entre les belligérants.

Les espoirs d'accalmie restent néanmoins fragiles et le détroit d'Ormuz reste fortement congestionné : selon les sites spécialisés dans le suivi du trafic maritime, seuls deux navires ont franchi le passage au cours des 24 dernières heures.

De son côté, Donald Trump a fait savoir que son pays disposait "de quantités pratiquement illimitées de munitions", à savoir "bien plus que ce que nous pourrions jamais utiliser pour ce conflit ou pour toute autre guerre (hautement improbable !) qui viendrait à éclater". "De plus, nous produisons des munitions à des niveaux inédits. Nous constituons des stocks et nous nous préparons à toute éventualité", a-t-il prévenu.

L'emploi américain ravive les craintes sur les taux

Au-delà des développements géopolitiques, l'attention des investisseurs était également tournée vers les Etats-Unis, où était publié, à 14h30, le très attendu rapport sur l'emploi. Selon ce document, l'économie américaine a généré 162 000 emplois non agricoles en août, selon le Bureau of Labor Statistics (BLS), un nombre largement supérieur aux attentes des économistes, qui tablaient sur environ 55 000 créations de postes en moyenne.

Pour Commerzbank, ces données confortent la Réserve fédérale (Fed) sur la solidité de l'emploi et déplacent désormais l'attention vers l'inflation d'août. La banque continue d'anticiper un statu quo sur les taux en septembre, tout en estimant que le risque d'une hausse s'est accru.

Estimée à 49% hier, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed le 16 septembre est néanmoins remontée à 60%, selon l'outil FedWatch du CME.

Côté Vieux Continent, la BCE se réunira le 10 septembre et les marchés anticipent une hausse des taux. Chez Nomura, les experts tablent sur un relèvement de 25 points de base (pb), portant le taux de dépôt à 2,5%. "Nous estimons que la montée des pressions sur les prix, due à la guerre en cours entre les Etats-Unis et l'Iran, ainsi que la résilience économique de la zone euro, laissent penser qu'une hausse des taux en septembre est acquise", rapporte le bureau d'études, qui n'anticipe, en revanche, plus de hausse après septembre.

En attendant, une très légère détente s'observe sur le compartiment obligataire : le rendement de l'OAT à 10 ans retombe vers 4,17%, après 4,25% la veille, tandis que celui du Bund de même échéance recule vers 3,31%. Le "spread" reste néanmoins élevé, autour de 86 pb.

L'industrie allemande surprend, le commerce de détail recule

Sur le front des statistiques européennes, les commandes à l'industrie allemande ont augmenté plus que prévu en juillet, progressant de 2,5%, contre un consensus de 0,3%, après une hausse de 3,7% en juin.

Dans la zone euro, le volume du commerce de détail a par ailleurs diminué de 0,6% entre juillet et août, tandis qu'il a reculé de 0,4% dans l'UE, selon Eurostat.

Vivendi chute, Volkswagen bondit

Du côté des valeurs, Vivendi (-6,7%) s'inscrit en nette baisse vendredi après la publication de résultats semestriels marqués par un recul du chiffre d'affaires et du bénéfice net sur un an.

Airbus ( 1%) a indiqué à Zonebourse avoir récemment identifié un problème de qualité isolé sur un plan horizontal d'empennage d'A330. "Cela nous a conduits à inspecter les A330 en cours de production, ralentissant ainsi les livraisons mensuelles durant l'été", indique un porte-parole du groupe. La cause première a toutefois été identifiée et les livraisons d'A330 ont repris, assure le groupe.

De plus, alors que la CGT Airbus menace d'étendre la contestation à la France en soutien aux salariés espagnols, l'avionneur assure être parvenu à une proposition d'accord avec des syndicats représentant 88% des représentants syndicaux en Espagne. Le texte doit être soumis aux salariés par référendum en septembre.

A la conquête de TAP, Air France-KLM ( 1,9%) et Lufthansa ( 1,4%) ont présenté des offres jugées très proches. Le gouvernement portugais entend profiter de leur rivalité pour obtenir de meilleures conditions.

Ailleurs en Europe, Volkswagen a bondi de 6,6% après avoir reçu le feu vert de son conseil de surveillance pour lancer son vaste plan de restructuration. Au total, 50 000 emplois sont menacés.

CSG (-2,5%) annonce un investissement d'environ 49,7 MEUR sur 3 ans afin de développer les capacités de production de systèmes militaires terrestres et les infrastructures associées de Tatra Defence à Kopivnice (Rep. Tchèque).

Enfin, Rheinmetall (-3,2%) annonce que sa filiale canadienne fournira à l'US Navy des pièces de rechange destinées aux unités de démarrage aéronautique MSU-200NAV, utilisées à terre et à bord des navires pour démarrer les moteurs d'avions.