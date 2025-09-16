 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 833,00
-0,85%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

MOUVEMENTS-Fadi Abuali, cadre de Goldman Sachs, va prendre sa retraite après près de trois décennies, selon une note de service
information fournie par Reuters 16/09/2025 à 20:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Fadi Abuali, co-directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Goldman Sachs, va prendre sa retraite, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance mardi.

Abuali, un cadre supérieur qui a passé près de 28 ans au sein de la banque de Wall Street, a également codirigé la division de la gestion d'actifs internationale de la banque. Il a rejoint Goldman en 1997 en tant qu'associé et y est revenu en 2001 en tant que directeur exécutif, selon la note.

Le plan de retraite a été rapporté pour la première fois par Bloomberg News.

Goldman a nommé Abuali et Zaid Khaldi co-directeurs généraux pour la région MENA il y a près de cinq ans.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
785,560 USD NYSE -0,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank