MOUVEMENTS-Fadi Abuali, cadre de Goldman Sachs, va prendre sa retraite après près de trois décennies, selon une note de service

Fadi Abuali, co-directeur de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord chez Goldman Sachs, va prendre sa retraite, selon une note interne dont Reuters a pris connaissance mardi.

Abuali, un cadre supérieur qui a passé près de 28 ans au sein de la banque de Wall Street, a également codirigé la division de la gestion d'actifs internationale de la banque. Il a rejoint Goldman en 1997 en tant qu'associé et y est revenu en 2001 en tant que directeur exécutif, selon la note.

Le plan de retraite a été rapporté pour la première fois par Bloomberg News.

Goldman a nommé Abuali et Zaid Khaldi co-directeurs généraux pour la région MENA il y a près de cinq ans.