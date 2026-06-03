MOUVEMENTS-Citi recrute Nadiya Konstantynova, en provenance de McKinsey, au poste de directrice des opérations pour la gestion de fortune

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Andy Sieg, directeur de la gestion de patrimoine chez Citi, a annoncé mardi la nomination de Nadiya Konstantynova au poste de directrice des opérations de la division.

Nadiya rejoindra Citigroup C.N le 18 juin, en provenance de McKinsey & Company, où elle a passé les 18 dernières années de sa carrière, a indiqué Andy Sieg dans une note interne adressée aux employés et consultée par Reuters.