MOUVEMENTS-Citi nomme Sutida Tambunlertchai à la tête de sa banque commerciale en Thaïlande

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Citigroup C.N a nommé Sutida Tambunlertchai à la tête de Citi Commercial Bank en Thaïlande, avec effet immédiat, a annoncé vendredi la société.

* Mme Tambunlertchai dirigera la stratégie de croissance des activités bancaires commerciales de la banque en Thaïlande, approfondira les relations avec la clientèle et renforcera sa position sur le marché, a déclaré Citi.

* Elle rendra compte à Gunjan Kalra, responsable de Citi Commercial Bank pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Asie du Sud. Mme Tambunlertchai rendra également compte au niveau local à Narumon Chivangkur, responsable national de Citi en Thaïlande et directeur des services bancaires.

* Mme Tambunlertchai a rejoint Citi en 2022 et possède plus de 15 ans d'expérience dans le secteur bancaire international en Asie, au Moyen-Orient et au Royaume-Uni.

* Elle occupait jusqu'à récemment le poste de directrice du groupe des filiales commerciales de Citi Thaïlande, où, selon Citi, elle a considérablement développé l'activité en trois ans.