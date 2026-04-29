MOUVEMENTS-Citi nomme Karim Tannir à la tête de ses activités au Moyen-Orient et en Afrique

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Citi C.N a nommé Karim Tannir, banquier chevronné, au poste de directeur de la division Moyen-Orient et Afrique et responsable des activités bancaires, a annoncé mercredi la banque américaine.

Cette nomination s'inscrit dans le cadre d'une série de nominations à des postes de direction entre Dubaï et Londres visant à renforcer la présence internationale de la banque, a précisé Citi.

* Basé à Dubaï, M. Tannir supervisera les activités de Citi dans la région MEA sur 59 marchés, “en pilotant la stratégie client, la croissance régionale de la banque et les relations avec les régulateurs et les principales parties prenantes”.

* Il possède plus de 30 ans d’expérience dans la région et occupait récemment le poste de directeur des activités bancaires de HSBC HSBA.L pour le Moyen-Orient, l’Afrique du Nord et la Turquie. Auparavant, il a passé plus de 25 ans chez J.P. Morgan

JPM.N , où il a notamment occupé des postes de direction

* M. Tannir succédera à Ebru Pakcan, qui a été nommée directrice des opérations pour les franchises internationales et historiques, tandis que Mary McNiff continuera de diriger le “programme de simplification des politiques à l'échelle de l'entreprise”

* “Alors que les activités transfrontalières deviennent plus complexes et plus cruciales pour nos clients, la solidité de notre franchise internationale est plus importante que jamais”, a déclaré Ernesto Torres Cantú, responsable des activités internationales de Citi, dans un communiqué.

* “Notre franchise dans la région continue d’afficher une dynamique positive, et nous restons engagés à long terme au Moyen-Orient”, a déclaré Vis Raghavan, responsable des activités bancaires chez Citi.

* Ces nominations prendront effet en août