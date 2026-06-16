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MOUVEMENTS-Citi nomme JianXun Toh à la tête de la division Banque d'entreprise pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 03:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Citigroup C.N a nommé JianXun Toh au poste de directeur des services bancaires aux entreprises pour le Japon, l'Asie du Nord et l'Australie (JANA), avec effet immédiat, selon une note interne consultée mardi par Reuters.

Voici plus d'informations tirées de la note:

* M. Toh sera basé à Hong Kong et dirigera les activités de banque d'entreprise de Citi dans la région JANA. Il rendra compte aux co-responsables de la banque d'entreprise de Citi, Kaleem Rizvi et Marcelo Marangon, ainsi qu'à Marc Luet, responsable du cluster JANA et de la banque.

* M. Toh possède 20 ans d'expérience dans le secteur bancaire. Il dirigeait jusqu'à présent les activités de banque d'entreprise dans les secteurs des technologies et des communications pour la région JANA et l'Asie du Sud chez Citi.

* Citi a indiqué qu'elle allait lancer la recherche d'un successeur pour ce poste.

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