MOUVEMENTS-Citi nomme Indran Thana, banquier d'UBS, à la tête de la banque d'investissement dans l'immobilier de l'ANASE

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Citi C.N a nommé Indran Thana directeur général et responsable de l'immobilier pour l'ASEAN au sein de son activité de banque d'investissement, selon une note interne consultée par Reuters lundi.

* Basé à Singapour, Thana prendra ses fonctions en juin 2026.

* Thana quitte UBS, où il était directeur général et responsable de l'immobilier, de l'hébergement et des loisirs pour l'Asie. Il a auparavant travaillé à la DBS Bank, à la Maybank Investment Bank et à Amanah Capital.

* Il rendra compte à Matthew Nimtz, responsable de la banque d'investissement de Citi pour l'ASEAN, avec une ligne hiérarchique matricielle à Ben Connolly, responsable de la banque d'investissement immobilière pour l'Asie et co-responsable des marchés de capitaux et du conseil pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande.