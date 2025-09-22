 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
MOUVEMENTS-Bank of America nomme Iles et Poensgen pour diriger les transactions dans la région EMEA
information fournie par Reuters 22/09/2025 à 17:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bank of America BAC.N a nommé Geoff Iles et Lukas Poensgen comme coresponsables de ses activités de fusions et acquisitions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, selon un mémo consulté par Reuters lundi.

Le duo remplacera Eamon Brabazon, qui a été nommé à la fin de l'année dernière en tant que co-responsable des fusions et acquisitions mondiales.

Un porte-parole de la banque américaine a confirmé le contenu de la note.

Iles a rejoint BofA en 2003 et a dirigé les activités de fusions et acquisitions de la banque au Royaume-Uni au cours des sept dernières années. Il sera basé à Londres.

Poensgen, qui a rejoint la banque en 2010 et a récemment supervisé les activités de fusions et acquisitions de BofA pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sera basé à Francfort.

