MOUVEMENTS-Bank of America nomme Iles et Poensgen pour diriger les transactions dans la région EMEA

Bank of America BAC.N a nommé Geoff Iles et Lukas Poensgen comme coresponsables de ses activités de fusions et acquisitions en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, selon un mémo consulté par Reuters lundi.

Le duo remplacera Eamon Brabazon, qui a été nommé à la fin de l'année dernière en tant que co-responsable des fusions et acquisitions mondiales.

Un porte-parole de la banque américaine a confirmé le contenu de la note.

Iles a rejoint BofA en 2003 et a dirigé les activités de fusions et acquisitions de la banque au Royaume-Uni au cours des sept dernières années. Il sera basé à Londres.

Poensgen, qui a rejoint la banque en 2010 et a récemment supervisé les activités de fusions et acquisitions de BofA pour l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse, sera basé à Francfort.