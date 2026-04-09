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MOUVEMENTS-Ares Management nomme EG Morse responsable du crédit en Asie
information fournie par Reuters 09/04/2026 à 04:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Ares Management ARES.N , une société d'investissement basée aux Etats-Unis, a nommé EG Morse en tant qu'associé et responsable du crédit en Asie, selon un communiqué publié jeudi.

* EG Morse, qui était dernièrement co-responsable de la Chine et responsable des marchés mondiaux chinois chez Goldman Sachs GS.N , sera basé à Hong Kong et dirigera la croissance à long terme de l'activité de crédit en Asie d'Ares.

* Ares a également annoncé que Dinesh Goel et Gabriel Fong ont été nommés co-responsables de sa stratégie de situations spéciales en Asie, avec effet immédiat.

* La société a indiqué qu'Edwin Wong, son directeur du crédit pour l'Asie, partira à la retraite le 30 juin.

* Ares a déclaré que ses activités de crédit en Asie représentaient environ 11,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion au 31 décembre.

* La plateforme mondiale d'Ares avait près de 623 milliards de dollars d'actifs sous gestion à la fin de l'année 2025.

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