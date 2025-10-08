 Aller au contenu principal
MOUVEMENTS-Alvaro del Castano, co-responsable de Goldman Sachs pour l'Espagne et le Portugal, prend sa retraite après 30 ans d'activité
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 22:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs Group GS.N a déclaré dans une note interne vue par Reuters qu'Alvaro del Castano, son coresponsable pour l'Espagne et le Portugal et en charge de la gestion de fortune privée dans la région, allait prendre sa retraite après plus de trois décennies passées au sein de la banque.

Il quitte la banque après avoir écrit des articles d'opinion critiquant le président américain Donald Trump et le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez, selon Bloomberg News, qui a d'abord rapporté son départ mercredi.

M. Del Castano n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters formulée via un message LinkedIn.

Il a écrit des chroniques politiques pour la publication de langue espagnole The Objective, critiquant Trump et Sanchez, selon le rapport.

Les articles ont été supprimés au début de l'année après que Bloomberg News a contacté Goldman, qui a déclaré à l'époque qu'elle n'était pas au courant des chroniques et qu'elles ne représentaient pas les points de vue de la société.

M. Del Castano a rejoint Goldman Sachs en 1993 en tant qu'associé dans le domaine des dérivés d'actions et a ensuite occupé des fonctions dans la banque d'investissement. Il a ensuite supervisé le développement commercial dans la péninsule ibérique et en Amérique latine pour la gestion d'actifs et a été nommé directeur général en 2002.

Son départ a été annoncé aux employés le mois dernier dans un mémo interne, selon le rapport.

"Alvaro a eu une excellente carrière de plus de 30 ans au sein de la société et a décidé de prendre sa retraite de Goldman Sachs. Nous nous réjouissons de continuer à travailler avec lui sur des questions qui profitent à nos clients", a déclaré un porte-parole de Goldman Sachs.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
777,020 USD NYSE -1,63%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

