Mandat d'arrêt délivré à l'encontre d'Ilyas Kherbouch, évadé samedi et de nouveau condamné jeudi en appel
information fournie par AFP 12/03/2026 à 17:15

La prison de Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 13 avril 2017 ( AFP / PHILIPPE LOPEZ )

Ilyas Kherbouch, détenu qui s'est évadé samedi de Villepinte, a été condamné en appel jeudi à Paris à six ans de prison ferme, lors d'une audience où la cour a demandé un mandat d'arrêt à son encontre.

"Je crois que je ne suis pas la seule personne dans cette salle pour qui c'est une première...", a déclaré son avocate, Me May Sarah Vogehult, qui le défend mais dont le client est "en état d'évasion".

"Il a un casier épouvantable et pourtant, on avait pris du temps avec lui, car je considérais que c'était important, mais malgré cela, il a décidé de s'évader", a regretté la présidente de la cour d'appel de Paris, qui a délivré un mandat d'arrêt à son encontre.

Ilyas Kherbouch a été condamé à six ans d'emprisonnement ferme, comme en première instance, pour complicité de tentative de vol aggravée par trois circonstances, pour un homejacking le 7 février 2024 à Paris.

M. Kherbouch se voit aussi condamné à payer, en réparation du préjudice matériel, 529 euros aux parties civiles, ainsi que 6.000 euros et de 4.000 euros en réparation du préjudice moral de deux parties civiles, des sommes à régler solidairement avec quatre autres mis en cause.

Il a toutefois été relaxé "au bénéfice du doute" sur des infractions satellite.

"Mes clients sont satisfaits de cette reconnaissance de culpabilité et de leur statut de victime", a commenté auprès de l'AFP l'avocate des parties civiles, Amandine Sbidian.

Ilyas Kherbouch, 20 ans, est en cavale depuis samedi, où de faux policiers sont venus l'extraire de la maison d'arrêt de Villepinte. Deux personnes ont été mis en examen dans ce dossier mercredi soir, les enquêteurs cherchant encore les autres membres de l'équipe.

Le jeune homme est en détention depuis ses 14 ans. Au total, il a été libre "un mois et demi" depuis son adolescence, selon son avocate.

