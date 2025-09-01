Motorola: un nouvelle solution pour les services de secours avec Deutsche Telekom
information fournie par Cercle Finance 01/09/2025 à 17:28
L'opérateur télécoms indique avoir conclu en ce sens un accord avec l'américain Motorola Solutions avec l'objectif de pouvoir s'appuyer sur sa technologie et sur le principe du 'network slicing' (qui permet au réseau mobile de s'adapter aux usages des clients en vue d'optimiser l'expérience des utilisateurs) afin de proposer des services à large bande critiques pour les missions (MCX).
Cette solution doit permettre de garantir aux forces d'intervention un accès prioritaire au réseau de Deutsche Telekom et permet la transmission de voix et de données en situation opérationnelle.
Le standard dit MCX ('mission-critical services') permet l'échange en temps réel de voix ('push-to-talk'), de données et de vidéo ('push-to-video') pour assurer une communication hautement disponible, sécurisée et priorisée au sein du réseau.
La nouvelle offre doit permettre aux services de police, aux pompiers et aux secours de collaborer de manière fluide, aussi bien via des terminaux 5G/LTE et des smartphones que via des radios.
La technologie a été testée avec succès par Deutsche Telekom aux côtés de la police fédérale et présentée lors du Mobile World Congress 2024 à Barcelone.
Elle est déjà utilisée par certains clients et a passé son premier grand test lors du Championnat d'Europe de football l'an dernier.
Deutsche Telekom fait valoir qu'environ 150.000 policiers utilisent déjà ses solutions en Allemagne, notamment en ce qui concerne les systèmes de commandement et de contrôle.
Valeurs associées
|472,400 USD
|NYSE
|+0,48%
A lire aussi
-
La Bourse de Paris est restée stable lundi, dans une séance calme à faibles volumes en l'absence des investisseurs américains en raison d'un jour férié, le marché faisant face au retour du risque politique en France avant un vote de confiance à haut risque pour ... Lire la suite
-
L'Ukraine a annoncé lundi l'arrestation de l'auteur présumé de l'assassinat de l'ex-président du Parlement Andriï Paroubiy, survenu samedi à Lviv, dans l'ouest du pays, la police évoquant une "piste russe". Député d'opposition à sa mort, connu pour son rôle dans ... Lire la suite
-
Le président guyanien Irfaan Ali arrive dans un bureau de vote à Georgetown pour voter à l'élection présidentielle, où les citoyens guyaniens décideront qui gérera les nouvelles richesses pétrolières abondantes de ce pays d'Amérique du Sud et gérera un différend ... Lire la suite
-
par Mara Vilcu Les Bourses européennes ont terminé dans le vert lundi, alors que les marchés ont analysé les chiffres des indices PMI, continuant aussi d'évaluer les menaces sur l'indépendance de la Réserve fédérale américaine (Fed), tandis que des inquiétudes ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer