Motorola Solutions relève ses prévisions de chiffre d'affaires annuel en raison d'une demande soutenue

Le fournisseur de services de sécurité et d'entreprise Motorola Solutions MSI.N a relevé jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, sous l'effet d'une forte demande pour ses solutions de sécurité et d'entreprise.

Les agences gouvernementales et les entreprises se sont efforcées de renforcer leur sécurité et leur infrastructure de communication, afin de prévenir les perturbations des opérations causées par les cyberattaques, ce qui a profité à Motorola.

Les marchés verticaux qui stimulent l'activité de Motorola dans le domaine de la sécurité des entreprises sont les soins de santé, les infrastructures critiques et l'éducation, qui sont des marchés qui tendent à être plus résistants.

Pour faire face à l'impact des tarifs douaniers, Motorola a mis en œuvre des contrôles discrétionnaires des coûts, ajusté sa chaîne d'approvisionnement et augmenté les prix dans l'ensemble de son portefeuille.

L'entreprise fabrique des équipements de communication radio, des logiciels de traitement des appels d'urgence 911 et des caméras corporelles largement utilisés par les forces de l'ordre aux États-Unis et dans le monde.

Motorola s'est également développée dans le domaine de la vidéosurveillance et de l'analyse de données, en intégrant ces technologies dans ses outils destinés à la sécurité publique et aux premiers intervenants.

En juillet, l'entreprise a déclaré qu'elle introduirait des étiquettes AI pour tous ses produits de sécurité afin d'améliorer la transparence sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la sécurité publique et la sécurité de l'entreprise.

Mercredi, la société a conclu l'acquisition du fabricant de radios sans fil Silvus Technologies pour 4,4 milliards de dollars, dans le but de renforcer sa position sur le marché et de tirer parti de la hausse de la demande.

Motorola prévoit désormais une croissance de 7,7 % de son chiffre d'affaires pour l'exercice 2025, soit environ 11,65 milliards de dollars, y compris le chiffre d'affaires attendu de Silvus, ce qui est supérieur à sa projection antérieure d'une croissance de 5,5 %. Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 11,41 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre s'est élevé à 2,77 milliards de dollars, contre une estimation de 2,73 milliards de dollars.

Le bénéfice trimestriel ajusté s'est élevé à 3,75 dollars par action, contre 3,24 dollars il y a un an.