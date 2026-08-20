Motorola boucle en avance l'acquisition de D-Fend

Motorola Solutions indique avoir finalisé l'acquisition de D-Fend Solutions, un leader du secteur des technologies anti-drones, pour un prix d'achat de 1,5 MdUSD, une transaction qui avait été annoncée début juin et qui devait être finalisée au 4e trimestre 2026.

Contrairement aux méthodes traditionnelles, qui reposent sur une simple détection, le brouillage ou la force cinétique, la technologie de D-Fend identifie les drones intrus et en prend le contrôle, puis les dirige vers un atterrissage en toute sécurité dans des zones désignées, permettant de neutraliser les menaces en douceur.

Bénéficiant de la confiance des gouvernements, des acteurs de la sécurité publique et des entreprises, la technologie éprouvée sur le terrain de D-Fend a été déployée dans des aéroports, des infrastructures critiques, des stades, des bases militaires et aux frontières dans plus de 30 pays.

"La sécurité au sol exige la sécurité aérienne. La technologie anti-drones éprouvée sur le terrain de D-Fend est un complément puissant à notre écosystème critique, offrant une protection différenciée de l'espace aérien à nos clients du monde entier", explique Greg Brown, le PDG de Motorola.

Motorola Solutions prévoit d'intégrer la technologie de D-Fend à son écosystème de sécurité publique afin d'assurer une sécurité air-sol complète. Zohar Halachmi restera CEO de D-Fend et dirigera la plateforme anti-drones de Motorola Solutions en tant que vice-présidente senior, Counter-Drone Solutions.