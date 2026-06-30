MotoGP-Quartararo quittera Yamaha en fin de saison

Le pilote français de MotoGP Fabio Quartararo quittera Yamaha à la fin de la saison, a annoncé mardi le constructeur japonais.

Fabio Quartararo a passé jusqu'ici l'intégralité de sa carrière en MotoGP dans le giron Yamaha, qu'il a rejoint en 2019. Il y a décroché 11 victoires, 32 podiums et surtout le titre de champion du monde en 2021.

Yamaha a connu des difficultés à rester compétitive ces dernières saisons, et le Français de 27 ans n'est monté qu'une fois sur le podium depuis le début de l’année 2024.

La prochaine destination de Fabio Quartararo, actuellement 14e du classement des pilotes, n'a pas encore été annoncée.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)