 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

MotoGP-Quartararo quittera Yamaha en fin de saison
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 12:52

Le pilote français de MotoGP Fabio Quartararo quittera Yamaha à la fin de la saison, a annoncé mardi le constructeur japonais.

Fabio Quartararo a passé jusqu'ici l'intégralité de sa carrière en MotoGP dans le giron Yamaha, qu'il a rejoint en 2019. Il y a décroché 11 victoires, 32 podiums et surtout le titre de champion du monde en 2021.

Yamaha a connu des difficultés à rester compétitive ces dernières saisons, et le Français de 27 ans n'est monté qu'une fois sur le podium depuis le début de l’année 2024.

La prochaine destination de Fabio Quartararo, actuellement 14e du classement des pilotes, n'a pas encore été annoncée.

(Rédigé par Rishabh Jaiswal à Bangalore; version française Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)

Sport

Valeurs associées

YAMAHA MOTOR
6,666 EUR Tradegate -0,09%
YAMAHA MOTOR
7,2500 USD OTCBB -6,45%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
ABIVAX
114,6 +37,58%
2CRSI
30,86 -0,32%
CAC 40
8 393,18 +0,31%
TELEPERFORMANCE
46,29 -10,95%
Pétrole Brent
73,32 +1,06%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank