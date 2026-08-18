Le geste loufoque du gardien d'Aberdeen

Qui a dit que les gardiens avaient les pieds carrés ? En tout cas, Marius Müller, portier d’Aberdeen, a tenu à vous rassurer sur leur niveau technique, lors d’un match de Coupe de la Ligue écossaise ce samedi opposant Aberdeen et Dundee .

Sur un ballon anodin qui lui était revenu, le portier allemand a décidé de dégager les siens en réalisant une chandelle en coup du foulard . Un rendu superbe, d’autant plus réalisé par un joueur masqué au visage en raison d’une récente blessure.…

ABS pour SOFOOT.com