information fournie par Reuters • 26/02/2026 à 20:14

Motiva Enterprises achète une cargaison de brut lourd vénézuélien Boscan pour livraison en mars, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Motiva Enterprises a acheté une cargaison de brut vénézuélien Boscan pour livraison en mars, ont indiqué des sources jeudi.

L'achat de Boscan vénézuélien est le premier effectué par Motiva, ont déclaré deux des sources.

La cargaison a été achetée à Chevron CVX.N , a précisé l'une des sources.

Motiva n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.