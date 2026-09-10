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Mossavar-Rahmani, responsable de la stratégie d'investissement chez Goldman Sachs, prend sa retraite, selon une note interne
information fournie par Reuters 10/09/2026 à 18:27
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Goldman Sachs GS.N a nommé Farshid Asl et Matt Weir à la tête de son groupe de stratégie d'investissement, en remplacement de Sharmin Mossavar-Rahmani, selon une note interne consultée jeudi par Reuters.

Voici quelques détails:

* Mme Mossavar-Rahmani, qui a dirigé le groupe Stratégie d’investissement et occupé le poste de directrice des investissements de la division Gestion de patrimoine, prendra sa retraite dans le courant de l’année après trois décennies passées au sein de la banque, indique la note.

* Elle a rejoint Goldman en tant qu’associée en 1993 après avoir travaillé chez Fidelity Management, où elle occupait le poste de directrice des investissements pour les comptes à revenu fixe.

* En juillet, Goldman Sachs a annoncé une hausse de 20 % de son chiffre d’affaires lié à la gestion d’actifs et de patrimoine au deuxième trimestre, poursuivant ainsi une série de bons résultats pour cette activité.

* Asl et Weir ont tous deux une carrière de deux décennies chez Goldman Sachs. Weir occupait récemment le poste de directeur général du groupe Stratégie d’investissement au sein de la division Gestion d’actifs et de patrimoine.

* Mme Mossavar-Rahmani travaillera avec le groupe de stratégie d’investissement et les équipes de gestion de patrimoine au cours des prochains mois afin d’assurer une transition en douceur, précise la note de service.

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