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Moscou et Pékin prêts à se soutenir sur des enjeux tels que la souveraineté, dit Poutine
information fournie par Reuters 19/05/2026 à 02:56

La Russie et la Chine sont prêtes à se soutenir mutuellement sur un éventail de question, dont l'unité nationale et la protection de la souveraineté, a déclaré mardi Vladimir Poutine.

Dans une allocution vidéo diffusée alors qu'il doit débuter une visite en Chine, le président russe souligne que les relations entre Moscou et Pékin ont atteint un "niveau sans précédent" d'entente et de confiance mutuelles.

Il est attendu que Vladimir Poutine rencontre mercredi son homologue chinois Xi Jinping, quelques jours à peine après le sommet à Pékin entre ce dernier et le président américain Donald Trump.

Russie et Chine sont prêtes à coopérer sur des principes mutuellement bénéfiques et basés sur l'équité, a dit le chef du Kremlin dans la vidéo, et à "se soutenir mutuellement sur des questions affectant les intérêts fondamentaux des deux pays, dont la protection de la souveraineté et de l'unité nationale".

Vladimir Poutine n'a pas donné davantage de précisions.

Il a déclaré également que les deux pays renforçaient activement leurs liens économiques, politiques et de défense.

Les liens "étroits" et "stratégiques" entre Moscou et Pékin jouent un "rôle de stabilisation" des relations internationales, a-t-il ajouté.

(Jekaterīna Golubkova à Tokyo; version française Jean Terzian)

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