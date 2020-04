Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Moscou "espère" toujours un accord sur le pétrole et une contribution du Mexique Reuters • 11/04/2020 à 16:44









MOSCOU, 11 avril (Reuters) - Le Kremlin a espéré samedi qu'un accord puisse être trouvé sur une baisse de la production de pétrole et fait savoir que les discussions étaient toujours en cours pour tenter de convaincre le Mexique d'y contribuer, rapporte l'agence de presse officielle russe TASS. "Nous espérons sincèrement que les experts (..) formaliseront et finaliseront ce consensus", a dit le porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov, selon l'agence de presse, précisant qu'un "travail acharné se poursuivait en ce moment" avec le Mexique. Les pays producteurs de pétrole du groupe "Opep+", emmenés par l'Arabie saoudite et la Russie, tentent de convaincre le Mexique de se joindre à l'effort collectif visant à réduire l'offre pétrolière mondiale de 10 millions de barils par jour (bpj). Mexico a fait savoir qu'il diminuerait sa production de seulement un quart du volume demandé par l'Opep+. Les initiatives de l'"Opep+" visent à enrayer la chute des cours du pétrole qui dépasse 50% depuis le début de l'année, un mouvement lié à l'effondrement exceptionnel de la demande de brut après les multiples mesures de confinement prises pour tenter de freiner l'épidémie de coronavirus. Ce plongeon a été amplifié par la rupture du précédent pacte liant la Russie et l'Opep, qui a amené l'Arabie saoudite à déclencher une guerre des prix en gonflant sa production. (Gabrielle Tétrault-Farber, version française Marine Pennetier)

