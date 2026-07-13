Moscou dit avoir ciblé le port ukrainien de Tchornomorsk

Le ministère russe de la Défense a annoncé lundi avoir frappé des infrastructures utilisées par les forces armées ukrainiennes pour le transport de matériel militaire, causant des dégâts au port de Tchornomorsk, près d’Odessa.

Dans un communiqué, le ministère a précisé que les cibles comprenaient des installations portuaires servant au déchargement de cargaisons militaires, des réservoirs de carburant ainsi qu’un dépôt de munitions.

Moscou a ajouté que ses forces avaient également visé deux ferries et un porte-conteneurs.

De son côté, le groupe agricole ukrainien Kernel Holding a annoncé lundi avoir suspendu ses opérations à Tchornomorsk après que ses actifs sur place ont subi des dommages importants lors d’attaques de missiles et de drones russes dans les nuits du 10 au 12 juillet.

Les autorités ukrainiennes n’avaient pas réagi dans l’immédiat.

Par ailleurs, la Russie a menacé d’intensifier son offensive, entamée il y a plus de quatre ans en Ukraine, alors que Kyiv a récemment ciblé des raffineries de pétrole et des pétroliers russes, provoquant de graves pénuries de carburant en Russie.

(Rédaction de Reuters; version française Nicolas Delame)