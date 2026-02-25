 Aller au contenu principal
Mosaic manque ses prévisions de bénéfices en raison de la faiblesse de la demande de phosphates aux États-Unis
information fournie par Reuters 25/02/2026 à 00:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mosaic MOS.N n'a pas répondu aux attentes de Wall Street concernant son bénéfice du quatrième trimestre mardi, pénalisé par une forte baisse de la demande de phosphate aux États-Unis qui a pesé sur les volumes de ventes.

Les actions ont chuté de plus de 2 % dans les échanges prolongés.

Le producteur d'engrais basé à Tampa, en Floride, a averti en janvier qu'une baisse inhabituellement forte de la demande d'engrais en Amérique du Nord au cours du trimestre pèserait sur les ventes et le flux de trésorerie.

La demande d'engrais a été mise sous pression car les agriculteurs ont réduit l'utilisation des nutriments dans le cadre de budgets serrés, tandis que l'arrivée précoce de l'hiver a raccourci la fenêtre d'application.

Les volumes de vente dans le segment des phosphates ont chuté à 1,3 million de tonnes, contre 1,6 million de tonnes l'année précédente, a déclaré la société.

Les marchés du phosphate se sont resserrés car les exportations chinoises restent largement absentes après que Pékin ait étendu ses restrictions sur les exportations de phosphate, a déclaré Mosaic, ajoutant qu'elle s'attend à ce que les restrictions restent en place au moins jusqu'à la première moitié de l'année.

"Comme le phosphate, les prix de la potasse ont augmenté et les prévisions actuelles suggèrent que les expéditions mondiales pourraient atteindre des niveaux record en 2026", a ajouté Mosaic.

La société a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les volumes de production de phosphate pour l'ensemble de l'année soient égaux ou supérieurs à 7 millions de tonnes et à ce que les volumes de production de potasse soient d'environ 9 millions de tonnes.

Mosaic prévoit pour le premier trimestre des volumes de ventes de phosphate de 1,7 million à 1,9 million de tonnes et des volumes de ventes de potasse de 2,0 millions à 2,2 millions de tonnes.

Mosaic prévoit également des dépenses d'investissement d'environ 1,5 milliard de dollars pour l'année.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 22 cents par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre une estimation moyenne des analystes de 47 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

Valeurs associées

MOSAIC
28,495 USD NYSE -0,85%
